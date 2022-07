CdS – Mercato portieri: il Napoli pensa a dei nomi in caso di addio di Meret

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Considerando la permanenza non scontata di Alex Meret in maglia azzurra, il club partenopeo pensa al possibile sostituto del primo difensore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, questi sarebbero i nomi pronunciati finora: Keylor Navas, in rotta con il PSG, ma dall’ingaggio elevato per la società (8mln di euro); Kepa Arrizabalaga in uscita dal Chelsea, Yann Sommer del Borussia Mönchengladbach e Luis Maximiano del Granada.