Ornstein lancia la bomba: Il Napoli è interessato a Cristiano Ronaldo

Con un tweet sul suo profilo ufficiale, David Ornstein, noto giornalista del The Athletic, ha sganciato una vera e propria bomba di mercato. Secondo l’inglese, il Napoli sarebbe interessato a Cristiano Ronaldo. L’ex Juve, ormai 37enne, vuole per l’ultima volta abbracciare un progetto con cui possa competere per la Champions League. Data la deludente annata del suo Manchester United, per l’ennesima volta fuori dalla coppa più importante per i club europei, il portoghere ha chiesto la cessione.

Tra i club interessati ci sarebbero Chelsea, Bayern Monaco e Napoli, mentre il PSG non ha intenzione di provare a portare a Parigi l’asso portoghese. Il contratto di CR7 scadrà nel 2023, ma con ogni probabilità il 5 volte “Pallone d’oro” avrà già cambiato casacca.