Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha risposto in maniera definitiva sul tema del ripescaggio e ha risposto con toni molto autoritari e molto precisi.

Per Gravina, la possibilità di essere ripescati al Mondiale non esiste, e lo ha ribadito con parole nette e precise oggi a Bologna. Queste le sue parole:

“Voglio aprire un discorso su un tema, ovvero il ripescaggio per i Mondiali, questo ci sta rendendo meno credibili. L’Italia è fuori dal Mondiale, abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili“.