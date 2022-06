Alla vigilia di Italia-Germania, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“Per me Italia-Germania è la sfida del 1982, ero ragazzo e nella lista dei 40 che potevano andare al Mondiale, nonostante io fossi così giovane. Poi è chiaro c’è stata quella del 2006, ma per me come età il ricordo è quello”.