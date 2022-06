L’ex giocatore del Napoli ha rilasciato alcune interviste riguardanti le notizie di calciomercato azzurre. Renica ha appoggiato in particolare il colpo Ostigard annunciando: ” Leo Ostigard l’ho analizzato, nella stagione appena conclusa al Genoa, è un ragazzo forte fisicamente e già pronto per il grande salto. Una squadra come il Napoli gli permetterebbe di avanzare e superare l’ultimo step, quello della maturazione definitiva. A me piace molto come profilo e lo vedo più utile sia di Manolas ma anche di Rrahamani. Di fianco a Koulibaly formerebbe un duetto insuperabile. Se Ostigard viene inquadrato come pedina di sostituzione a Koulibaly, i partenopei fanno un regresso. In questo momento il senegalese è un muro, impossibile da eguagliare. “ Parole forti e fiduciose nei confronti di un giovane che deve dimostrare ancora tanto.