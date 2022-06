Da qualche settimana orami Mathias Olivera è diventato un terzino del Napoli. Erano arrivate le ufficialità del Napoli e del calciatore stesso, il quale ringraziava la sua vecchia squadra. Mancava solo l’annuncio del Getafe. La società spagnola solo oggi ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la separazione dal calciatore uruguaiano, augurandogli il meglio per il proseguo della carriera e ringraziandolo per la volontà, la tenacia con le quali ha sempre affrontato ogni sfida con il club. Ora è ufficiale in tutte le salse del mondo: Mathias Olivera è del Napoli