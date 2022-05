L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che la società azzurra possa prendere in considerazione un giocatore dell’Udinese, nel caso in cui Osimhen dovesse andar via. Si tratta di Beto Betuncal (classe ’98).

L’attaccante portoghese potrebbe rientrare tra gli obiettivi del club partenopeo per la prossima stagione. Da valutare gli sviluppi a riguardo.