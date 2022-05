Repubblica – Pjanic: “Amo l’Italia, mai dire mai per un ritorno in Serie A…”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco è uno dei nomi di mercato accostato al Napoli, considerando quanto il suo futuro al Barcellona, a seguito del prestito al Besiktas, sia in bilico. Il giocatore ha trascorso parte della sua carriera in Serie A, tra Juventus e Roma, con quest’ultima che gli ha dato la possibilità di lavorare con Luciano Spalletti.

Pensando a un suo possibile ritorno in Italia, dice: “Il Barcellona per me ha un significato importante, era un sogno che avevo da piccolo. Della mia carriera sono molto fiero: Metz, Lione, la Roma e la Juve: in Italia ho passato nove anni, i più importanti della mia carriera. Seguo molto il calcio italiano, lo amo. Per adesso immagino di stare a Barcellona per altri due anni e finire il contratto. Poi, vedremo. Mai dire mai”.