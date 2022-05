L’ex calciatore Gaetano D’Agostino ha detto la sua in merito alla stagione del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “La stagione del Napoli è stata ottima, Spalletti ha fatto un buonissimo lavoro. Ha fatto emergere alcuni elementi come Lobotka, Demme invece è calato. Fino a 7/8 giornate dalla fine credevo veramente che potesse vincere lo scudetto, come qualità era la più forte. Al San Paolo i punti che servivano non sono arrivati, vuol dire che non tutti hanno la personalità per giocare in questo spazio.”