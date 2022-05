Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport vengono riportate le dichiarazioni rilasciate da Kalidou Koulibaly per la rivista francese Onze Mondial. Il giocatore, arrivato a Napoli otto anni fa, lancia un messaggio chiaro non difficile da interpretare.

Queste le sue parole:

“Non immaginavo di rimanere così a lungo quando sono arrivato, anche perché avevo offerte da alcuni club. Hanno deciso di tenermi, pochi giocatori hanno raggiunto questo obiettivo e per me è gratificante. Napoli è difficile da lasciare perché la volontà dei tifosi ha un peso e De Laurentiis tiene in considerazione la loro opinione. Quando la gente non vuole che vada via, il presidente li accontenta. Non mi piace andarmi a scontrare e se dovrò andarmene me ne andrò in modo pulito, senza litigare.”