Ceccarini a Radio Goal: “Arnautovic potrebbe arrivare con la permanenza di Osimhen”

Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Goal sul mercato del Napoli.

Il giornalista di TuttomercatoWeb ha parlato dell’attacco azzurro: “Shick attualmente lo escludo in chiave Napoli, costa tantissimo ovvero ben 40 milioni di euro. In caso di permanenza di Osimhen è più probabile l’arrivo di Arnautovic, che ha un ingaggio non oneroso ed è un calciatore di affidamento”. Tutto si capirà, più in avanti, dalla situazione legata al bomber nigeriano: con una sua cessione e una liquidità importante si potrebbero mettere in piedi nuove trattative per delineare il possibile sostituto.