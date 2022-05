CorrSport – La conferma del terzo posto passa dai piedi di Fabiàn Ruiz

Fabiàn Ruiz ha siglato la rete della vittoria a Torino.

Basterebbe questo per parlare della partita dello spagnolo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, stamane, ha parlato di un Napoli che ha condotto una partita senza sbavatura all’Olimpico Grande Torino. Questa l’analisi sul centrocampista spagnolo: “In un pallone apparentemente inutile, la sintesi d’una partita che invece racchiude pure l’orgoglio, c’è nascosta una «piccola» ricchezza: e quando Fabian Ruiz se ne va, ondeggiando nella sua eleganza, in quel sinistro che rinforza il podio del Napoli e sistema (quasi) la ceralacca sul destino, i cinque milioni e centomila euro – che rappresentano la differenza con il quarto posto – per vivere meglio. In un finale in cui i sentimenti hanno comunque un ruolo principale e in un pomeriggio in cui non è semplice scovare motivazioni, il Napoli esibisce perfettamente se stesso: la dodicesima vittoria in trasferta (e i quaranta punti), ribadisce la leggerezza d’una squadra che ha cominciato ad «esorcizzare» il dolore per lo scudetto buttato via e sottolinea quella natura «trasgressiva» che le ha fatto compagnia in nove mesi”.