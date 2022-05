Il Torino, prossimo avversario del Napoli, ha emesso un comunicato riguardo l’infortunio al polpaccio di Sanabria, che si è sottoposto agli esami.

Come si legge, “gli accertamenti strumentali eseguiti hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”. Oltre all’attaccante ex Genoa, anche Sasa Lukic salterà la partita con gli azzurri per via della squalifica per diffida.