UFFICIALE – Torino, un titolare salta il Napoli: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le scelte riguardo i calciatori squalificati in vista della prossima giornata di Serie A: il Torino perde un titolare verso la sfida con il Napoli.

Infatti, oltre le squalifiche di Stojanovic e Verre dell’Empoli (espulsi), è stato squalificato anche Lukic del Torino, reduce da un buon periodo e che, per via della squalifica per diffida, salterà la sfida contro gli azzurri.

Inoltre, multato il Genoa e anche il Cagliari: “Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro, per tre volte, ad interrompere la gara per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett.b) CGS; recidiva. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un seggiolino sul terreno di giuoco oltre un’asta che colpiva un proprio calciatore; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett.b) CGS“.