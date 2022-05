Crippa: “Il Napoli ha sprecato un occasione storica! Sono molto deluso, vi spiego perchè”

L’ex calciatore del Napoli, Massimo Crippa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “In Serie A, quest’anno, sembrava che le squadre facessero a gare per non vincere il titolo! Il Napoli mi ha molto deluso perchè la rosa attuale non è inferiore a nessuna in questo campionato.

Gli azzurri pagano ben sei punti persi con l’Empoli tra andata e ritorno. Un dato al dir poco allarmante che va ad aggiungersi ad alcune cocenti delusioni. Ultime delle quali l’unico punto guadagnato in casa con Roma e Fiorentina in una fase del campionato al dir poco determinante. Mi aspettavo davvero che questo fosse l’anno decisivo, invece è l’ennesima occasione persa”.