Sosa: «Che bello tornare a Castel Volturno, il Napoli è ancora una squadra motivata»

Oggi Il Mattino intervista l’ex attaccante di Udinese e Napoli, Roberto Sosa, ieri in visita a Castel Volturno:

Sul ritorno a Castel Volturno: “È stato bello, molto bello. Certo, mi ha fatto un effetto strano rivedere posti in cui ho vissuto anni importanti della mia carriera. Anche perché è un centro sportivo che oggi si è evoluto, con una palestra all’ avanguardia e tutti i comfort”.

Su Spalletti: “Ho molta stima di Spalletti, l’ho avuto a Udine come allenatore e credo sia stato tra i migliori della mia carriera. […] Gli ho visto incitare la squadra come sempre, non perde mai la passione e la trasmette ai calciatori, nonostante il momento di difficoltà”.

Come ha visto il Napoli? “Una squadra motivata che si è allenata al massimo delle sue potenzialità, tutti danno il 100% in allenamento, le sedute con Spalletti non sono lunghe ma molto intense”.