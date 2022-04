Torna a disposizione Juan Jesus, che dopo il lieve trama distorsivo al ginocchio destro mercoledì aveva svolto lavoro differenziato. Il brasiliano torna ad allenarsi con il gruppo e nella sfida di domenica contro l’Empoli, probabilmente, farà coppia con Rrahmani.

Rientra anche Ospina, rimasto a casa per due giorni con l’influenza. Il colombiano ha svolto un programma differenziato insieme a Di Lorenzo, ancora in recupero. Lobotka continua a svolgere le terapie dopo il problema muscolare accusato contro la Roma, mentre Elmas si è limitato ad una seduta in palestra a scopo precauzionale.

Spalletti, dunque, dovrà decidere se puntare su Demme o su Fabian.