Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Allegri

Alle 20:45 la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo all’Unipol Domus Arena per affrontare il Cagliari di Walter Mazzarri. I bianconeri cercano i 3 punti per restare agganciati alle prime tre. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All: Mazzarri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Vlahovic. All: Allegri.