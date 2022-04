CdS – La probabile formazione, Zanoli ancora titolare, Zielinski in vantaggio su Elmas

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano Spalletti ha ancora qualche dubbio. Uno, fondamentalmente: Lozano o Politano nel tridente insieme con Osimhen, ieri regolarmente in gruppo, e Insigne. Per il resto, in difesa spiccano il rientro di Rrahmani al fianco di Koulibaly dopo il turno di squalifica scontato a Bergamo, e il bis di Zanoli al posto dell’infortunato Di Lorenzo, anche ieri alle prese con il suo percorso di recupero dopo il problema al ginocchio destro rimediato con l’Udinese. In porta, Ospina; a sinistra Mario Rui. In mezzo, con Anguissa squalificato, toccherà a Fabian, Lobotka e Zielinski. In panchina si rivedrà Meret, mentre Ounas, Malcuit e Petagna proseguono il lavoro personalizzato dopo i rispettivi problemi muscolari.