Il Roma – Osimhen recuperato, si ferma ancora Malcuit, le ultime

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sull’allenamento di ieri del Napoli. Secondo il quotidiano non solo Osimhen nelle buone notizie in casa Napoli, anche se non sono ancora pronti, procede il recupero degli altri azzurri infortunati. Si prepara il match contro la Fiorentina in programma allo stadio “Maradona” domani alle 15. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato e terapie. Per Malcuit personalizzato in palestra e in campo, Per Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo.