Victor Osimhen sarà un’assenza pesante per la gara di domani, ma la sua presenza in campo è decisiva per le sorti del Napoli: le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, anche dei dirigenti di altri club.

E Osimhen potrebbe essere un protagonista del prossimo mercato: d’altronde, il diktat aziendale di ADL è chiaro e nessuno è incedibile. Dunque, per Osimhen si valuteranno offerte congrue, che potrebbero arrivare dalla Premier.

Oggi, i tabloid inglesi scrivono che l‘Arsenal vuole regalare ad Arteta un grande centravanti dopo l’addio di Aubameyang e guardano alla Serie A; i Gunners valutano Osimhen e Lautaro Martinez. Ma per i londinesi sarebbe un po’ più facile andare su Osimhen, dato che su Lautaro c’è anche il Tottenham di Conte; ovviamente servirà un’offerta congrua, perché, se è vero che nessuno è incedibile, è vero anche che ADL non svende nessuno.

Fonte: Daily Express.