CdS – Verso l’Atalanta: le ultime sulle condizioni di Insigne e Politano

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla sua prossima sfida di campionato contro l’Atalanta (domenica, ore 15:00).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Lorenzo Insigne e Matteo Politano non siano a rischio in vista del big match di Serie A. Nonostante i problemi fisici riscontrati da entrambi i giocatori, le loro condizioni sembrerebbero buone per poter essere a disposizione di mister Spalletti.

Nella giornata d’allenamento di ieri, il capitano partenopeo ha lavorato con l’intero gruppo squadra. Il suo compagno, invece, ha svolto solo in parte una seduta differenziata.

Contro l’Atalanta, dunque, i due attaccanti potranno dare il loro contributo.