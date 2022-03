In queste ore di grande scoramento per la nostra Nazionale, dopo l’inattesa uscita dalle qualificazioni per il Mondiale con la Macedonia del Nord, la Federazione s’interroga su chi puntare per rialzarsi in vista dell’Europeo.

Tutti i dirigenti della Federazione, a partire da Gravina, sperano di convincere Mancini a restare, come la squadra, ma se non dovesse accadere, Gravina valuta tre profili: il primo è quello di Fabio Cannavaro, con magari Lippi direttore tecnico ad aiutarlo.

Ma in queste ore si valutano anche alternative come Gattuso, che ha già allenato Milan e Napoli, ma anche Roberto De Zerbi, con cui Gravina ha un ottimo rapporto dato l’impegno della Federazione per permettere a De Zerbi e allo staff di lasciare l’Ucraina.

Fonte: Gazzetta dello Sport.