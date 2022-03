Repubblica: per scacciare il fallimento, a Insigne restano otto partite

Oggi La Repubblica scrive di Lorenzo Insigne, da due giorni accostato al fallimento dell’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali:

“Il numero 10 dell’ Italia avrebbe voluto chiudere la sua carriera in nazionale con la vetrina del Mondiale in Qatar, adesso invece è considerato uno dei simboli del fallimento dell’Italia. Insigne può provare ad allontanarlo soltanto in un modo: essere decisivo per lo scudetto del Napoli. Il suo ultimo ballo con l’azzurro cromaticamente chiaro – l’unico indossato in carriera in serie A – durerà ancora otto partite e in palio c’ è il sogno della sua vita sportiva: vincere con la squadra della sua città da capitano”.