Il Milan di Pioli recupera un tassello importante per la gara di domani con il Napoli: infatti, il tecnico emiliano ritrova il leader emotivo, l’uomo di esperienza e il capo dello spogliatoio: Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese, che non scende in campo dal 23 gennaio contro la Juventus, oggi si è allenato per tutta la rifinitura con la squadra, dimostrando di essere completamente arruolabile per la gara di domani; in attesa della conferma di Pioli, che tra poco parlerà, probabilmente Ibrahimovic verrà a Napoli.

E lo svedese dovrebbe giocare uno spezzone di partita, entrando dalla panchina, mentre dall’inizio partirà Giroud.