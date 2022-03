TuttoSport – Il Napoli costruisce la vittoria con due cambi contro la Lazio

Il Napoli ha costruito la vittoria contro la Lazio con due cambi.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui sarebbe stato bravo Spalletti a cambiare il match con due grandi innesti: “Ma la vittoria rabbiosa è stata costruita all’81’ con gli ingressi di Lobotka e Ounas, al posto di Demme e Politano, che hanno dato alla squadra due qualità: più dinamismo a centrocampo ed il tocco no-look per Elmas dal quale è nata l’azione del gol-vittoria realizzato da Fabian Ruiz al 94′. Quella dello spagnolo è stata una rete pesantissima, la sesta personale in questo campionato e non sarà un caso se 4 di questi gol li ha messi a segno con Lobotka al suo fianco”. Il Napoli l’ha vinta con la panchina, che da sempre è stata un valore importantissimo per chi ambisce alle primissime posizioni della classifica e nelle rotazioni.