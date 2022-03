Gazzetta – Il Napoli giocherà sei degli undici match che restano in casa

Il Napoli giocherà sei degli undici match che rimangono in casa.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri dovranno servirsi del pubblico di casa per strappare punti importanti: “Si comincia domenica contro il Milan in casa e comunque alla fine 6 su queste 11 partite Spalletti e i suoi ragazzi le giocheranno davanti al loro pubblico e Napoli è pronta ad infiammarsi per inseguire un sogno che è rimasto tale per 32 anni. E ora può prendere corpo proprio con contro i rossoneri, coprotagonisti nelle appassionanti stagioni di fine anni 80, quando Maradona

sfidava gli olandesi di Sacchi”. Contro il Milan è praticamente già tutto sold out e il responso cita ben 42 mila biglietti venduti che andranno a riempire il Maradona per sostenere con un’unica il Napoli nella ricerca di altri 3 punti che farebbero impazzire i tifosi azzurri dopo la vittoria in zona Cesarini a Roma.