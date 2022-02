Dopo il 3-4-2-1 visto contro il Cagliari ed il ritorno al 4-2-3-1 contro il Barcellona, Luciano Spalletti sta pensando di cambiare nuovamente modulo per la sfida alla Lazio di questa sera. A riferirlo è Il Corriere del Mezzogiorno, che spiega come il tecnico toscano sia orientato a passare al 4-3-3, il modulo preferito da Diego Demme, apparso in evidente difficoltà nelle ultime uscite.