Gazzetta – Spalletti turbato dai rimpianti: “Occasione persa”

Luciano Spalletti è consapevole di aver mancato un grande appuntamento a Cagliari.

Il tecnico azzurro sa che l’opportunità era troppo ghiotta e ne è profondamente rammaricato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato a pieno titolo: “Il tecnico di Certaldo è convinto che persa: “Sì, è così. La qualità che abbiamo se non la usiamo poi le decisioni le prendono gli altri, come ha fatto il Cagliari. L’ atteggiamento è stato anche buono, ma si deve fare di più. Quello di questa partita era un risultato importantissimo che non avrebbe dato entusiasmo soltanto a noi, ma anche alla città e all’ ambiente. Certo, in due giorni abbiamo perso cinque giocatori. E credo che il finale di campionato sarà tosto per tutti, perché sarà difficile andare a giocare su questi campi in cui si lotta per non retrocedere. Al mercato parecchie squadre si sono sistemate”. Il Napoli esce “sconfitto” in termini di punti da Cagliari, laddove l’esito sarebbe potuto essere totalmente diverso e sia Spalletti che i suoi giocatori sanno benissimo che quest’occasione non andava sprecata.