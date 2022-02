Gazzetta – L’unica nota lieta del match di ieri sera è Osimhen

Victor Osimhen è entrato in campo ed ha cambiato le sorti del match.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui i campani sarebbero stati salvati proprio da una sua prodezza su cross perfetto di Mario Rui: “Campani salvati nel finale da Osimhen e qui arriva l’ unica nota lieta, oltre all’ aggancio al secondo posto dell’ Inter (che ha una partita in meno). Il nigeriano dimostra di essere centravanti di peso, di quelli che fanno la differenza: entra nel finale e al primo pallone potabile fa gol, con un gran stacco di testa. Ma per far paura giovedì al Barcellona serve ben altro”. Il Napoli sa che il suo centravanti deve e dovrà essere un punto di riferimento per le partite che mancano, se vuole provare davvero a sognare in grande e a confermare d’altronde anche il piazzamento Champions. Servirà un Napoli totalmente diverso per provare a vincere in casa contro i blaugrana già giovedì e proseguire in coppa.