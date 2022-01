Napoli-Salernitana a forte rischio rinvio, un nuovo positivo tra i granata: il comunicato

La gara di domenica tra Salernitana e Napoli è sempre più in bilico e la situazione è in costante monitoraggio. Infatti, oggi erano arrivate notizie positive con la probabile negativizzazione di Luka Bogdan che aveva postato una storia su Instagram nella quale annunciava il suo ritorno ad allenarsi. Ma il Covid continua a minacciare la Salernitana e, secondo quanto scritto nel comunicato della società, c’è un nuovo positivo ai tamponi effettuati in data odierna. La gara continua ad essere a forte rischio rinvio. Di seguito il comunicato:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove”