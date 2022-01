L’Algeria è eliminata dalla Coppa d’Africa, Ounas rientra a Napoli: la situazione

L‘Algeria perde 3-1 contro la Costa d’Avorio e chiude il girone E in quarta posizione con un solo punto. Inutile il gol di Bedebka perchè quelli di Kessie, Sangare e Pepe determinano l’eliminazione dalla competizione della squadra di Ounas. Quest’ultimo, quindi, anticipa il suo rientro a Napoli e torna a disposizione di Spalletti considerato che non è prevista nessuna quarantena o misura straordinaria al momento del rientro. Bisogna però capire le condizioni del giocatore che, difatti, non ha mai giocato in Coppa d’Africa a causa di un infortunio.