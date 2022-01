La radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato in merito alle voci circa l’interessamento di Jeff Bezos nell’acquistare la società azzurra.

Come riportato dalla radio, il n°1 di Amazon sarebbe interessato alla città di Napoli e non alla società calcistica: in particolare, il suo interesse sarebbe concentrato nell’area portuale del capoluogo campano. Nessun segnale, al momento, per quanto riguarda l’ingresso nel mondo del calcio.