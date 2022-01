Cosmi: “Grande match di personalità del Napoli! Lobotka o Anguissa? Vi dico la mia”

L’ex allenatore, Serse Cosmi, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per dire la sua sulla vittoria del Napoli contro il Bologna. Queste le sue parole: “Il Napoli ha ben interpretato la gara del Dall’Ara! Ha segnato al momento giusto ed anche se non è riuscito a chiudere il match nel finale, è riuscito a mettere sul piatto tanta personalità. Gli azzurri badino solo a loro stessi, i recuperi saranno una risorsa importante per le prossime settimane. Sarà fondamentale dunque recuperare tutti ed al meglio.

La partita del Milan con lo Spezia deve servire da insegnamento per le altre. Nessuna gara è semplice, tutte vanno trattate col giusto rispetto soprattutto se si punta a traguardi importanti.

Mi voglio sbilanciare, al momento Lobotka è il partner perfetto di Fabian Ruiz. Prima dell’infortunio, Anguissa sembrava assolutamente insostituibile. Adesso la situazione è parecchio cambiata, lo slovacco si è preso di diritto il posto da titolare e sarà interessante capire come Spalletti sceglierà di alternarli“.