Spalletti perde Zielinski, ma avrà a disposizione Fabian e Tuanzebe

Contro la Sampdoria, il Napoli di Luciano Spalletti non avrà a disposizione Piotr Zielinski, risultato positivo al Covid-19 ieri sera dopo il giro di tamponi consueto, ma, come ricorda l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, recupera Fabian Ruiz, che andrà in panchina inizialmente, e avrà per la prima volta a disposizione il nuovo acquisto, Axel Tuanzebe, che farà compagnia allo spagnolo, almeno all’inizio. La formazione che scenderà in campo da titolare dovrebbe essere quella vista a Torino contro la Juventus, con l’unica differenza di Elif Elmas trequartista titolare al posto del polacco.