Il Napoli continua a vincere e sistema il girone anche in Europa League: gli azzurri escono da Varsavia con 3 punti, che lo proiettano in testa al girone proprio a discapito del Legia secondo.

Il Napoli-2, senza Osimhen, Insigne e Fabian, ha funzionato e ha convinto: certo, nel primo tempo all’8′ i padroni di casa sfruttano una dormita della catena di destra per andare in vantaggio, ma il Napoli non si scompone e attacca, come farà per tutta la partita, solo che, almeno nel primo tempo, non ha quella cattiveria, quella convinzione che gli azzurri dovrebbero avere.

Nel secondo tempo cambia la situazione e sale in cattedra Zielinski, il padrone di casa: il polacco, già vicino al goal nel primo tempo, prende un rigore a metà secondo tempo e lo trasforma siglando il goal del pareggio. Poi a vincerla c’è la mano di Spalletti che con quei (pochi) cambi che ha, mette Mertens e Politano, che saranno protagonisti nel vantaggio.

Rigore procurato da Politano, cucchiaio di Mertens a ribaltare la partita, prima che la squadra partenopea vada in scioltezza e sigli il 3-1 con Lozano( su pregevole assist di Petagna), e Ounas, che in quei pochi minuti mette a segno un gran goal, come per dire che anche lui c’è.

Il Napoli sta vivendo una favola.

Fonte: Corriere dello Sport.