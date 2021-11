Il Napoli, dopo aver raddrizzato la situazione nel girone di Europa League, si rituffa sul campionato: prima della sosta c’è una sfida difficile per gli azzurri, contro l’Hellas Verona, squadra difficile da affrontare e in grandissima forma.

Spalletti spera di avere la rosa più profonda possibile per sfidare la squadra di Tudor nelle migliori condizioni possibili: ciò significa che vuole avere a disposizione sia Osimhen, sia Insigne che Fabian Ruiz, che non hanno partecipato alla trasferta vittoriosa in Polonia contro il Legia.

Oggi si faranno tutti gli accertamenti sui tre, ma le sensazioni sono positive: lo staff medico è molto positivo sul recupero dall’affaticamento di Insigne e Fabian Ruiz, mentre per Osimhen c’è la speranza di poterlo recuperare a pieno dopo la contrattura al polpaccio.

Invece, per Manolas si attende l’esame di oggi, per vedere se potrà essere a disposizione con il Verona, altrimenti la coppia centrale di difesa sarà composta da Rrhamani e Juan Jesus.

Fonte: Corriere dello Sport.