Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Ivan Juric avrebbe recuperato il terzetto di attaccanti che la sosta e gli infortuni gli avevano portato via: Zaza e Belotti sono recuperati ma il Gallo non è al 100% mentre Sanabria, nonostante le presenze con il Paraguay ed essere tornato solamente per la rifinitura dovrebbe partire titolare.