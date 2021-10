Verso Napoli-Torino: Juric potrebbe recuperare due pedine importanti

In vista del match con il Napoli della prossima domenica, Juric continuerà a lavorare in settimana con il suo Torino per recuperare diversi giocatori. Il tecnico ex Verona in questo primo inizio ha dovuto convivere con diverse assenze, fra queste quella del capitano Andrea Belotti e il centrocampista di proprietà del Milan, in forza ai granata, Pobega. Il centrocampista, così come ‘Il Gallo’ continua gli allenamenti a parte, e le terapie sembrano funzionare. Tuttavia non è scontato che i due ci saranno per il match di Napoli, ma durante il corso della settimana diversi test saranno effettuati.