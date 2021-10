Verso il rientro – Ghoulam sarà in campo con il Torino?

Un ritorno che tutti aspettavamo, quello di Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino dopo l’ennesimo ciclo di riabilitazioni post infortunio ora sembra pronto a ritornare in campo. Di certo non è pronto a giocare dal primo minuto o 90 minuti, tutto ciò sembra utopistico, però Luciano Spalletti ha lavorato molto con lui negli ultimi e pare intenzionato a farlo giocare il prima possibile.

Come riportato anche da Tuttosport, pare che l’algerino potrebbe fare il suo ingresso in campo con i granata dando magari il cambio l’ultima mezz’ora a Mario Rui. Spalletti infatti ripone molta fiducia nel ragazzo, sfortunato e messo più volte in ‘ginocchio’ dagli infortuni, che ora sembrano superati.