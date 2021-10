Ruiz, rinnovo in stand-by: il Manchester United piomba su di lui

Fabian Ruiz è stato autore di un grandissimo inizio stagione, in cui ha realizzato già due reti e fornito un assist, oltre ad aver colpito un palo. Lo spagnolo sta diventando sempre di più il fulcro del gioco del Napoli, aiutato da un Anguissa in forma smagliante. Il discorso per il rinnovo del suo contratto, però, è ancora in stand-by e, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Manchester United sembrerebbe aver messo gli occhi su di lui come possibile sostituto di Paul Pogba, che potrebbe partire al termine di questa stagione.