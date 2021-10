De Laurentiis e Manfredi, stesse idee per il rinnovamento dello stadio

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città partenopea, si sono già incontrati il 21 agosto casualmente in un importante hotel di Napoli e scoccò la scintilla. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i due hanno parlato anche di un possibile rinnovamento e miglioramento dello Stadio Diego Armando Maradona, trovando molti punti concordi. L’agenda di lavoro, inoltre, sembrerebbe essere già pronta, con un rinnovo dei parcheggi, inutilizzati da anni, e la rimozione in sicurezza della copertura, che eventualmente sarà ricostruita. Inoltre, c’è anche l’intenzione di inserire in tempi brevi un museo virtuale e, il 28 novembre in occasione di Napoli-Lazio, ci sarò una commemorazione per l’anniversario della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre.