Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, oggi ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha toccato diversi temi, tra cui, ovviamente, la lotta Scudetto e il momento di forma della squadra di Spalletti.

Ma, da ex capitano, Cannavaro è entrato anche nella querelle rinnovo di Lorenzo Insigne, provando a dare un consiglio ad entrambe le parti per evitare che sorgano problemi. Le sue parole:

“So che Lorenzo non ha ancora rinnovato, ma mi auguro resti. Poi, è vero che è una questione non facile, ma non bisogna parlare troppo di questa situazione. E’ giusto che queste voci non arrivino a disturbare né Insigne né il Napoli, che alla fin fine l’unica cosa che conta è che resti concentrato sul campo. Farei fare un silenzio stampa su questo argomento”.

Fonte: Repubblica.