Roberto Mancini sta facendo un grandissimo lavoro alla guida della Nazionale e i fatti lo dimostrano, a partire dalla vittoria dell’Europeo che ha fatto tanto emozionare tutti gli italiani.

Ebbene, non solo i fatti, ma anche i numeri testimoniano il grande lavoro del mister che con la vittoria odierna ha superato ben due record: innanzitutto, Mancini è il primo tecnico della storia capace di far 30 vittorie in sole 44 partite.

Ma non solo questo numero: con le reti odierne di Berardi e Barella, la Nazionale ha sfondato quota 100 goal con Mancini alla guida, e solo altri due tecnici c’erano riusciti: Vittorio Pozzo e Bearzot.

Entrambi questi tecnico hanno poi vinto il Mondiale, dunque se son rose fioriranno.