Spagna-Francia, la finale di Nations League: le formazioni ufficiali

Stasera, alle ore 20:45, andrà in scena la finale della competizione della Nations League. Le due finaliste sono la Francia, che ha battuto il Belgio per 3-2, e la Spagna, che ha battuto l’Italia per 2-1. Dopo aver decretato il terzo posto, conquistato dagli uomini di Mancini grazie alla vittoria per 2-1 contro i belga, ora tocco scoprire chi vincerà la competizione. Queste sono le scelte di Luis Enrique e Didier Deschamps e quindi le formazioni ufficiali del match:

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Alonso: Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. All.: Luis Enrique.

Francia (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembé; Pavard, Tchouaméni, Pogba, Theo Hernández; Griezmann; Mbappé, Benzema. All.: Didier Deschamps.