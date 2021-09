Gazzetta – In Europa solo Benzema “al livello” di Osimhen

Victor Osimhen è partito alla grande in questa nuova stagione.

Come ha riportato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha eguagliato le reti di Karim Benzema(che ha segnato 6 reti in 5 partite come il nigeriano) e si conferma in uno stato di forma difficilmente riscontabile tra le altre punte dei maggiori campionati europei. Quattro in campionato e due in UEL, senza contare l’indisponibilità per squalifica contro il Genoa e l’espulsione stessa contro il Venezia nell’episodio infausto della giornata di esordio della Serie A.

Un rendimento che nessuno si aspettava e che ha sorpreso letteralmente gli addetti ai lavori e lo stesso tifo partenopeo, rimasto ancora scosso dagli incubi di Napoli-Verona.