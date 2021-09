Repubblica – Anguissa ha preferito il Napoli ad Atalanta e Roma

Zambo Anguissa ha scelto il Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il centrocampista del Camerun ha detto no a ben due club italiani: Atalanta e Roma. Le sue caratteristiche, infatti, piacevano tanto a Gasperini e l’allenatore degli orobici ha cercato di spingere per assecondare l’acquisto del calciatore. Poco da fare anche per la Roma, che aveva provato a fare qualche piccolo sondaggio per lui ma niente di concreto.

Giuntoli è stato scaltro e fulmineo, presentando il profilo del calciatore alla società e convincendo tutti delle sue potenzialità.