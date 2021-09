SSC NAPOLI – Napoli-Spartak Mosca, ecco quando si potranno acquistare i biglietti: data e prezzo

La SSC Napoli aggiorna i tifosi sulla partita di Europa League contro lo Spartak e della vendita dei biglietti per quest’ultima. Questo il comunicato della società azzurra: “I biglietti per la gara di Uefa Europa League Napoli vs Spartak Mosca, che si disputerà il 30 settembre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di giovedì 23 settembre 2021. Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,0

Curve € 25,00″.

