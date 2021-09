Elseid Hysaj, ex Napoli, ha parlato del suo passato e presente in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Lazio e Torino.

“Sarri? Sono il suo calciatore più utilizzato, entrambi siamo cresciuti tanto facendo esperienze. Ora lo vedo molto carico e motivato alla Lazio. Io avevo già in mente di venire qui, in questa squadra forte. Sarri è stato un motivo in più”.