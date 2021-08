Le probabili di Napoli-Venezia: Osimhen dal 1′, dubbio a centrocampo

Dopo settimane di preparazioni e ritiri, torna finalmente la Serie A. Il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti debutterà al “Maradona” domenica alle 20:45 contro il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti. La sfida sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, mentre DAZN avrà l’esclusiva tv per questo match.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI: Il primo Napoli di Spalletti dovrà rinunciare ad assenze pesanti come Ghoulam, Demme e Mertens ma potrà contare sul ritorno di Lozano che ha recuperato dal grave infortunio con il Messico in Gold Cup. Il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-3-3 con Meret in porta, difeso da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Lobotka andrà in cabina di regia, con Zielinski ed Elmas (che sembra favorito su Fabiàn). In avanti pochi dubbi: tridente composto da Politano, Insigne e Osimhen.

NAPOLI(4-3-3):Meret; Di Lorenzo Manolas, Koulibaly, Mario Rui;Lobotka,Zielinski,Elmas;Politano,Osimhen,Insigne

PROBABILE FORMAZIONE VENEZIA -: Zanetti dovrebbe proporre gli stessi undici visti in Coppa Italia contro il Frosinone. Tra i pali Maenpaa, con il pacchetto arretrato composto dal veterano Ceccaroni, il neoacquisto Caldara e sugli esterni Ebuehi e Schnegg. In mezzo al campo tanti nuovi volti, con il debutto di Peretz e Tessmann affiancati da Fiordilino. Alle spalle delle punte Forte e Okereke ci sarà uno tra Sigurdsson ed Heymans per sostituire lo squalificato Aramu.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz,Tessmann ; Sigurdsson; Forte, Okereke.